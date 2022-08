Jovem é morto a tiros após tentativa de assalto em estabelecimento de bebidas

Jovem de 20 anos, morreu na tarde de ontem (31), após tentativa de assalto em estabelecimento de bebidas, na região de Colônia Aguará, no município paraguaio de Capitán Bado. O seu comparsa de 28 anos, foi preso em flagrante enquanto fugia do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois suspeitos estavam armados, enquanto tentaram invadir uma loja de bebidas. No momento do assalto, uma idosa de 65 anos, foi pega de surpresa, e gritou por socorro. A sua filha de 43 anos, que estava no fundo do estabelecimento, ouviu gritos da mãe, pegou uma arma de fogo e atirou contra os suspeitos. Os tiros atingiram Edelmas Almada, de 20 anos, que caiu ferido na frente da loja de bebidas, morrendo no local. No momento da fuga, Cristhian David Díaz Caballero, de 28 anos, foi preso em flagrante.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, uma faca, um rifle calibre 22 e uma pistola calibre 9 mm foram apreendidos.

O rapaz preso em flagrante foi encaminhado ao Ministério Público da cidade paraguaia.

