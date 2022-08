Inspirado em carreira, Luan Santana lança Banco Imobiliário

A empresa Estrela, famosa fabricante de brinquedos no país, anunciou hoje um novo brinquedo envolvendo o cantor Luan Santana. Foi lançada uma nova versão do Banco Imobiliário, mas dessa vez, o jogo será uma homenagem aos 15 anos de carreira do artista, que é comemorado neste mês de agosto.

O brinquedo é inspirado no mais recente trabalho do cantor: a turnê e o DVD Luan City, em que Luan cria a sua própria cidade. Baseado nisso, o tabuleiro é formado por ruas, avenidas e locais que carregam os nomes dos maiores sucessos musicais de Luan durante esses 15 anos de carreira, além dos nomes e visual do seu projeto atual.

Dessa forma, os fãs do cantor poderão se divertir em uma cidade criada pelo seu próprio ídolo, que conta com a “Praça Meteoro”, “Lago da Morena”, “Rua Chuva de Arroz”, “Av. Choque Térmico”, entre outras referências.

Essa nova edição do Banco Imobiliário será limitada e terá o valor de R$ 149, 99. A compra do jogo já está disponível e só é possível ser feita pelo site oficial da Estrela. O objetivo ainda continua o mesmo do jogo original: ficar milionário e levar os outros participantes a falência.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.