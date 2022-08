Brasil e Inglaterra vão protagonizar duelo na Finalíssima feminina

A Inglaterra, recém-coroada campeã europeia, enfrentará o Brasil na primeira “Finalíssima” feminina. O Brasil conseguiu sua vaga após conquistar, pela quarta vez seguida, o título da Copa América. A seleção venceu a Colombia, por 1 a 0, no final de semana.

Eurocopa feminina

A Inglaterra venceu a seleção alemã, nesse domingo (31/7), por 2 x 1 na prorrogação. O título europeu foi o primeiro conquistado pela equipe, que havia participado da competição apenas outras duas vezes, em 1984 e 2009.

Um público recorde de 87.192 pessoas para uma final do Campeonato Europeu – masculino ou feminino – assistiu ao primeiro gol internacional de Chloe Kelly que levou as Lionesses à vitória sobre a Alemanha – oito vezes vencedora.

Depois de três derrotas na barreira final, os gols de Kelly e Ella Toone anularam o empate de Lina Magull e selaram o sonho de terminar com uma campanha impressionante no torneio.

Com a treinadora Sarina Wiegman nunca tendo perdido um jogo da Eurocopa – nem um jogo no comando da Inglaterra – e a Alemanha nunca tendo perdido uma final da Euro, um recorde teve que acontecer em Wembley. Dessa forma, a Inglaterra se sagrou a grande campeã.

Finalíssima

A Finalíssima será disputada na Europa, mas a Uefa ainda irá anunciar a data e o local do duelo, que é organizado em parceria com a Conmebol.

A primeira “Finalíssima” masculina foi vencida pela Argentina, com Lionel Messi inspirando-os a uma vitória por 3 a 0 sobre a Itália, vencedora da Euro, em Londres, em junho.

