Jovem é ameaçada de morte após receber caixa de papelão com cadeado preso na língua

Uma jovem de 19 anos, foi ameaçada de morte, após receber uma caixa de papelão com restos de língua animal com cadeado e dois projéteis 9 mm, na noite de ontem (21), em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã. Segundo a polícia paraguaia, uma carta com recado “sua boca está segura” foi entregue à vítima junto com a caixa.

Segundo informações preliminares, a jovem disse à polícia que um amigo recebeu a caixa de papelão e que esse suspeito estaria perguntando sobre ela. Ainda na delegacia, a jovem disse que conhece a pessoa que o motivo desse “presente” é por conta da jovem estaria defendendo a sua amiga, sobre supostas agressões que ela vem sofrendo do namorado.

O caso foi registrado na delegacia do município paraguaio.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.