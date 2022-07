Após briga, homem é atropelado duas vezes e depois espancados por quatro pessoas

Um homem de 35 anos foi socorrido com ferimentos, após ser atropelado e depois espancado por quatro pessoas, na madrugada de hoje ( 22), na rua Vitor Pace, no bairro Guanandi, em Campo Grande. A vítima foi socorrida e encaminhada até a Santa Casa para receber atendimento médico. Até o momento não tem informações sobre o seu estado de saúde.

A ocorrência aconteceu por volta de 1h, quando policiais encontraram a vítima caída na rua, com o rosto ensanguentado. O rapaz não tinha documentos.

Conforme informações do boletim de ocorrência, testemunhas relataram que a vítima foi cercada por quatro pessoas, entre elas uma mulher. Durante esse encontro, a vítima foi atropelada duas vezes e depois agredido pelos autores. Segundo esse depoimento, os autores da agressão estavam em um veículo de modelo, Corsa Classic.

No local, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até a Santa Casa. Os autores até o momento não foram identificados.

