Jovem acusa homens de estupro em hotel de Chapadão do Sul

Uma jovem de 25 anos, procurou a Delegacia de Polícia do município de Chapadão do Sul, para denunciar que foi vítima de estupro na madrugada de hoje (19). De acordo com informações policiais, dois homens são acusados, um deles é colega de trabalho da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia viajado com um colega de trabalho na noite de segunda-feira (18). Ao chegar na cidade, resolveram se hospedar em um hotel e depois saíram juntos para comer um espetinho. Neste estabelecimento, a vítima relatou que consumiu bebida alcoólica e durante o jantar um amigo de seu colega chegou na mesa e pediu para sentar.

Em determinado momento, a mulher se sentiu tonta e pediu para voltar ao hotel. Os três decidiram ir embora e a vítima afirmou não se lembrar de nada. Ainda em depoimento, a mulher disse que depois acordou no meio da madrugada, quando sentiu algo entrando no seu corpo. A vítima relatou que estava com as partes íntimas e os seios inchados e ligou imediatamente para o seu namorado, onde foi orientada a procurar a delegacia.

Em depoimento, a jovem entregou o nome dos rapazes que estavam com ela. Os policiais foram atrás dos acusados, que negaram o crime e ainda informaram que a jovem estava passando mal e que teria vomitado no banheiro. Eles relataram que tiraram os sapatos da vítima e a deitaram na cama, saindo do quarto em seguida.

A vítima foi encaminhada ao hospital para passar pelo atendimento médico e o caso registrado na delegacia da cidade como estupro vulnerável.

