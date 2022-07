Combate a incêndios no Pantanal chega ao 53º dia com reforços

O Pantanal se aproxima do estado crítico e do alerta para o risco de queimadas no período mais seco do ano, o inverno. Os incêndios, que começaram a ganhar força há cerca de 50 dias, estão sendo combatidos pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar atuantes na região do Pantanal sul, onde o fogo está se alastrando cada vez mais rápido.

Segundo informações da corporação, mais de 50 homens do Corpo de Bombeiros Militar estão trabalhando para conter as chamas que estão por toda parte no Pantanal da Nhecolândia, Nabileque e Abobral, e mais 25 bombeiros devem ser empenhados para ajudar no combate. As chuvas de janeiro a maio ficaram abaixo da média, enquanto junho não foi suficiente para mitigar os efeitos da seca. Este é o quarto ano consecutivo que o Pantanal não é inundado e com isso os biomas acabam correndo maior risco de incêndios.

O tenente Silvanei, do Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá, explicou ao jornal O Estado que já foi registrada uma quantidade de incêndios superior à contabilizada no mesmo período do ano passado, e que a maior preocupação é com o impacto ambiental causado pela seca, com as altas temperaturas aumentando esses focos de calor.

“O ambiente é propício em razão da quantidade de matéria orgânica, vegetação acumulada, surgimento de grandes incêndios florestais, pois já superamos os 700 focos desde o mês de janeiro, gerando graves consequências para o meio ambiente e para isso, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul está buscando a conscientização de todos na prevenção dos incêndios e contra as queimadas criminosas. Estamos juntos para resguardar a vida, a fauna e a flora”, destacou.

Centro de monitoramento reativado

Com a intensificação da estação seca em Mato Grosso do Sul, os incêndios florestais tendem a se agravar nos próximos meses, por isso os cuidados estão sendo redobrados. As medidas que foram tomadas pelas autoridades são ações de precaução para tratar os incêndios florestais. O secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), ressaltou que o governo já está realizando algumas ações.

“Já estamos fazendo isso há alguns meses. Mas agora temos um alerta. Por isso resolvemos decretar emergência para incêndios florestais.” O encontro, que aconteceu ontem (18) e debateu tratativas para os próximos meses, também contou com a presença do secretário Antônio Carlos Videira, da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), do comandante-geral do Corpo de Bombeiros de MS, coronel Dijan Leite, e do diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, André Borges.

Mato Grosso do Sul não tem previsão de chuva até fim de julho

Para esta semana, o relatório emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado do Mato Grosso do Sul) indicou que, até o dia 21 deste mês, o Estado terá tempo firme, com sol e variação de poucas nuvens.

Em relação à previsão das temperaturas, espera-se condições típicas de inverno, com temperaturas mínimas mais amenas e temperaturas máximas em elevação durante o dia. A massa de ar seco ganha força no início da semana, resultando em grandes amplitudes térmicas e baixos índices de umidade relativa do ar, entre 20 e 40%.

Não há previsão de chuvas até o fim do mês de julho. A tendência indica uma frente fria, de fraca intensidade, entre os dias 27 e 28 de julho.

Por Camila Farias – Jornal O Estado.

