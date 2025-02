Governo de MS une esforços em Bonito com propostas e metas de preservação dos recursos hídricos

Técnicos do Governo de Mato Grosso do Sul, da Prefeitura de Bonito e da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) fizeram a primeira reunião de alinhamento para preservação dos recursos hidrogeológicos locais. O projeto prevê o cumprimento de quatro grandes metas: o estudo hidrogeológico da bacia do Formoso e de suas nascentes; o ⁠monitoramento da qualidade de água; a ⁠análise da capacidade de carga da bacia para atrativos turísticos; e subsídios para a elaboração do ⁠plano diretor do município de Bonito.

Secretário-adjunto da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e secretário-executivo de Meio Ambiente, Artur Falcette afirma que a reunião marca o início dos trabalhos, definindo os fluxos para a implantação do comitê gestor do plano diretor, previsto para ser constituído em meados de março.

Falcette explicou inicialmente que esta é a primeira entrega do Grupo de Trabalho (GT), instituído no final de 2023, com decreto (nº 16.336/23) do governador Eduardo Riedel e do secretário Jaime Verruck, titular da Semadesc, com a finalidade de estudar temáticas fundamentais e desafios do município diante do crescimento do setor turístico e de outras atividades econômicas.

“Foi detectada a necessidade de entender um pouco mais sobre a região, algumas características específicas e dar tração para demandas que são latentes, como por exemplo, a realização do plano diretor de Bonito, com duas tentativas frustradas no passado. Diante disto, o prefeito Josmail Rodrigues procurou o Governo do Estado para encontrar uma solução conjunta”, afirmou.

O secretário Falcette descreveu que o GT procurou referências nacionais neste tema e identificou na UFRJ pesquisas e ferramentas para subsidiar o plano diretor e ações para a preservação ambiental da região. Um convênio firmado entre Governo do Estado e UFRJ, com investimentos de R$ 3 milhões, vai garantir propostas e projetos para recuperação, proteção e uso sustentável da bacia do Rio Formoso.

“Com isso a gente consolida essa primeira entrega do GT, com propostas para o saneamento e infraestrutura, e que ao longo de 2025 serão apresentadas para a população do município”, garantiu. Já para o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Bonito, Lucas Alves Ferreira, a reunião é um ‘divisor de águas’ para o município.

“Essa parceria do governo estadual e prefeitura, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro é de fundamental importância para o desenvolvimento do município e elaboração do plano diretor e estudos de ocupação do Rio Formoso”, pontuou.

Representando o prefeito Josmail, a vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bonito, Juliane Ferreira Salvadori, a parceria é extremamente relevante para a revisão do plano diretor e o estudo da bacia do nosso principal rio da região.

“Nos próximos meses, vamos ter muito trabalho, juntamente com a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Governo do Estado, para que tenhamos metas e diretrizes no aprimoramento de projetos ambientais”, ressaltou.

Ao longo do primeiro semestre de 2024, o GT, dentro de uma metodologia, realizou uma série de visitas, discussões, investigações, fiscalizações e elaborou um plano dentro de áreas temáticas e que será executado nos próximos anos, pelo município, o Estado e a iniciativa privada.

Ainda segundo o secretário Falcette, o plano envolve também o tratamento de resíduos sólidos, conservação de solo, manejo de estradas, entre outras ações.

Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas, professor de Planejamento Energético e Meio Ambiente da COPPE/UFRJ, uma das maiores instituições de ensino e pesquisa em engenharia da América Latina, o projeto é pioneiro na revisão de um plano diretor, considerando uma gestão hidrogeológica.

“Bonito é um município que tem um interesse nacional, um dos pontos turísticos mais importantes do país. Será um desafio gratificante contribuir para uma revisão de plano diretor, de forma inventiva e inventiva, trazendo elementos para tomadas de decisão e que de fato deixe um legado para a região”, concluiu.

