Solzão e pouca probabilidade de chuva marcam a quinta-feira em MS

A quinta-feira (13), em Mato Grosso do Sul promete ser de sol forte e pouca possibilidade de chuva. As temperaturas prometem ser acima do tradicional devido a uma onda de calor que atinge o Centro-Oeste.

Devido à disponibilidade de umidade, aliado ao aquecimento diurno, podem ocorrer chuvas típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade e/ou bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Os maiores acumulados de chuva são esperados, principalmente, para as regiões central, leste, norte e nordeste do estado. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de uma frente fria, que atua na altura do Sul do Brasil. Este sistema não impacta diretamente em Mato Grosso do Sul, porém contribui para aumentar e organizar o transporte de umidade, favorecendo a formação de instabilidades no estado.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 30-35°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 31-34°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 30-34°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 30-33°C.

