Lutando contra o rebaixamento, Vasco e Goiás se enfrentam na Serrinha

Vasco e Goiás medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) desde domingo (29) no estádio da Serrinha, em confronto entre duas equipes que lutam para deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Cruzmaltino chega ao jogo em um momento complicado na competição. Após derrotas no clássico para o Flamengo, no Maracanã, e para o Internacional, em pleno estádio de São Januário, a equipe comandada pelo técnico argentino Ramón Díaz ocupa a 18ª posição com 30 pontos.

Diante de um confronto com um adversário direto na luta para fugir da zona do rebaixamento, o comandante vascaíno afirmou, em entrevista coletiva, que tranquilidade é fundamental: “Temos confrontos diretos. Com o Goiás temos que duelar […]. Temos que manter a tranquilidade, competir, nos preparar bem rapidamente e nos recuperar rápido. É uma partida decisiva”.

Para o jogo contra o Goiás uma ausência é certa, o meio-campista Paulinho, suspenso por causa de expulsão. As principais opções de Ramón Díaz para a posição são o volante Jair e os meias Orellano e Alex Teixeira.

O Goiás também passa por um momento de turbulência. Após ser goleado por 5 a 3 pelo Fluminense, em Volta Redonda na última rodada, e empatar, na Arena Pantanal, com o Cuiabá, o Esmeraldino sabe que não pode perder a oportunidade de somar pontos em casa para deixar a incômoda 17ª posição, com 31 pontos.

Porém, mesmo com um retrospecto recente tão negativo o técnico Armando Evangelista não deixa de confiar na recuperação de sua equipe: “Até o final [do Brasileiro] serão jogos de grande importância. Teremos que ser audazes e corajosos para disputar os três pontos. Jogando em casa, temos ainda mais o sentimento de que podemos e temos que conquistar esses pontos”.

Agência Brasil.