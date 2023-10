Morre o ator Matthew Perry, eternizado como Chandler da série ‘Friends’, aos 54 anos

Morreu neste sábado, 27, o ator Matthew Perry, famoso por interpretar Chandler no seriado “Friends”, disse o portal TMZ. A causa foi afogamento, segundo fontes da polícia americana ouvidas pelo site. O corpo do ator teria sido encontrado na banheira de hidromassagem da sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Perry tinha 54 anos.

Não havia drogas no recinto, afirmaram as fontes do portal. Também foi dito que não teria havido crime.

“Friends”, série em que ele atuou como um dos protagonistas, foi seu maior sucesso. Seu currículo tem ainda os filmes “Meu Vizinho Mafioso” e “E Agora, Meu Amor?”. Perry colecionou papéis em comédias.

No livro “Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, lançado no início deste ano, o ator narra os detalhes dos problemas que teve com dependência química durante as gravações de “Friends”.

Para gravar a sétima temporada do seriado, por exemplo, o ator tomava 55 comprimidos de vicodin, um analgésico à base de opioides em que era viciado. Ele teve problemas também com outras substâncias, como o álcool, que começou a consumir com frequência aos 18 anos.

Perry saiu de uma clínica de reabilitação, acompanhado por um funcionário, só para gravar a cena do casamento do seu personagem com a Monica de Courtney Cox. Depois, voltou à clínica.

O episódio teria enfurecido a atriz Jennifer Aniston, intérprete de Rachel, outra dos seis protagonistas. “Estou muito irritada com você”, ela disse para o ator, que respondeu “querida, se você soubesse pelo que eu passei, não ficaria irritada”.

Nascido em Williamstown, no estado de Massachusetts, Perry tinha pai ator e mãe jornalista. Após a separação dos dois, ele se mudou com a mãe para o Canadá, ainda na infância.

Conforme crescia, virou jogador de tênis. Foi só ao se mudar para Los Angeles, onde morou com o pai, que começou a se interessar por atuação.

Seu primeiro trabalho nas telas foi no seriado “240-Robert”, lançado em 1979. Depois, atuou em séries como a sitcom “Charles in Charge” e “Barrados no Baile”. No cinema, se uniu ao ator River Phoenix no filme “Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon”, de 1988.

Mas a sua vida estava prestes a mudar. Em 1994, ele estrearia a primeira temporada de “Friends”, que o transformou numa das estrelas mais paparicadas daquela década.

Em 1997, Perry sofreu um acidente de jet ski. Foi durante a recuperação que ele se viciou em vicodin. Na sua autobiografia, ele conta ter fingido fortes dores de cabeça para os médicos lhe darem novas receitas do analgésico.

Perry teve dificuldade em fazer sua carreira decolar após “Friends”.O ator gravou as séries “Studio 60 on the Sunset Strip”, de 2006, e Mr. Sunshine”, criada e protagonizada por ele, exibida em 2010. Nenhuma fez barulho.

O ano de 2018 foi difícil para Perry. Por causa dos seus vícios, o ator teve pneumonia e uma ruptura do cólon, o que o levou a ficar duas semanas em coma, e nove meses usando uma bolsa de colostomia. Precisou ainda fazer 14 cirurgias de estômago. À época, antes do coma, os médicos disseram que ele só tinha 2% de chance de sobreviver.

Aos 49, Perry constatou ter passado mais da metade de sua vida em clínicas de tratamento e reabilitação.

O seu livro surgiu, aliás, após uma internação num hospital de Los Angeles. Perry começou a digitar textos sobre a história de sua vida em um aplicativo de anotações de seu celular. Ele trabalhava no texto por cerca de duas horas ao dia.

Três anos depois, em 2021, Perry e seus ex-colegas de elenco de “Friends” se reuniram para gravar um especial da série. Os seis se sentaram no cenário em que ficaram eternizados entre os anos 1994 e 2004, 17 anos mais velhos, para relembrar os velhos momentos. Lançado em plena pandemia de coronavírus, o programa foi recebido com entusiasmo pelos fãs mais nostálgicos da produção.

Perry anunciou que estava noivo da agente literária Molly Hurwitz em novembro de 2020, mas o relacionamento terminou sete meses depois. À revista People, o ator disse que “às vezes as coisas simplesmente não funcionam e esta é uma delas”. Perry não teve filhos.

