Jardineiro é preso por furto de relógio de R$ 60 mil em residência de Campo Grande

Homem trabalhava no imóvel, voltou ao local no dia seguinte e acabou detido; peça de luxo foi recuperada

MS registrou em Campo Grande a prisão de um homem suspeito de furtar uma casa onde prestava serviço como jardineiro. Entre os itens levados estava um relógio suíço de luxo em ouro 18k, avaliado entre R$ 30 mil e R$ 60 mil, além de dinheiro e um pingente.

O crime ocorreu enquanto ele permaneceu sozinho no imóvel por alguns minutos. Após a saída, a vítima percebeu o quarto revirado e a falta dos objetos. No dia seguinte, o suspeito retornou ao local, levantando suspeitas e sendo abordado.

Ele admitiu o furto e indicou onde havia escondido o relógio, que foi encontrado em outro imóvel. Registros no celular também ajudaram a confirmar a participação no crime.

O homem foi detido e o caso segue em apuração para recuperar os demais itens levados.

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