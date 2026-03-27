Mulher é liberada após alegar legítima defesa ao matar marido com tijoladas em MS

Caso em Bela Vista revela histórico de violência doméstica que durava anos

Na noite de quinta-feira (26), um caso de violência doméstica terminou com a morte de um homem após a companheira reagir durante uma agressão em Bela Vista.

O caso mostrou que a mulher vivia há anos sob episódios constantes de violência e ameaças. Na noite do ocorrido, ela teria sido novamente atacada com agressões físicas, incluindo golpes com um tijolo, além de chutes e puxões de cabelo.

Durante a tentativa de se proteger, ela teria reagido e atingiu o homem na cabeça com o objeto. Ele não resistiu e morreu ainda no local.

A mulher passou por exame de corpo de delito e apresentava várias lesões, inclusive antigas, o que reforça o histórico de violência. Após ser ouvida, foi liberada por ter a conduta inicialmente entendida como legítima defesa.

O caso segue em ivestigação.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.