Aneel mantém bandeira verde e conta de luz segue sem taxa extra em abril

Decisão foi anunciada nesta sexta-feira (27) e reflete bons níveis nos reservatórios das hidrelétricas após volume de chuvas registrado em março

A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a manutenção da bandeira tarifária verde durante todo o mês de abril. Com isso, os consumidores brasileiros continuam sem cobrança adicional na conta de luz, repetindo o cenário observado desde o início de janeiro.

A decisão é resultado do volume de chuvas registrado em março, que garantiu níveis satisfatórios nos reservatórios das hidrelétricas. O cenário favorece a geração de energia por meio das usinas hídricas e reduz a necessidade de acionamento das termelétricas, que possuem custo de produção mais elevado.

O sistema de bandeiras tarifárias foi implementado em 2015 e funciona como um indicativo do custo real da geração de energia no país. As cores — verde, amarela ou vermelha — variam conforme as condições de produção e impacto nos custos.

A classificação leva em consideração fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e a necessidade de uso das usinas térmicas.

Mesmo com o cenário positivo, a agência reforça a importância do uso consciente da energia elétrica, destacando que evitar desperdícios contribui para a sustentabilidade do setor e para o equilíbrio do sistema elétrico nacional.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram