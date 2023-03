Com 25ª lesão, Neymar chega a três temporadas perdidas na Europa

Neymar passará por uma cirurgia para reparação dos ligamentos do tornozelo direito, depois de sofrer mais uma lesão no local no mês passado. O PSG informou através de nota oficial nesta segunda-feira que o procedimento será realizado em Doha nos próximos dias, e que o jogador deve ficar de fora dos gramados por até quatro meses.

Neymar acumula uma longa lista de lesões desde a sua chegada ao futebol europeu, em 2013. O brasileiro passará por cirurgia no tornozelo e deve perder o restante da temporada.

O jogador chegou à 25ª lesão, juntando as passagens por Barcelona e PSG. O levantamento é do jornal espanhol “Marca”, que ainda apontou os afastamentos por caxumba (2015) e Covid (2022).

De acordo com o jornal “Marca”, o jogador deixou de participar de aproximadamente três temporadas de jogos, causando um prejuízo financeiro significativo aos clubes europeus. Foram 105 partidas disputadas sem a presença do atacante, e a cirurgia realizada em seu tornozelo direito deve aumentar esse número, já que o tempo estimado de recuperação é de três a quatro meses.

Principais lesões

– Fratura na coluna na Copa 2014: A lesão aconteceu no jogo entre Brasil e Colômbia, pelas quartas de final. Neymar ficou longe dos gramados por 30 dias, mas não perdeu compromissos oficiais pelo Barcelona

– Fratura no quinto metatarso: Neymar sofreu a lesão na vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha, em fevereiro de 2018. Ele voltou a jogar em maio, às vésperas da Copa do Mundo da Rússia.

– Cirurgia no tornozelo: O camisa 10 se lesionou em 20 de fevereiro, contra o Lille, e passou, a princípio, por tratamento conservador. O clube, porém, anunciou a cirurgia, que pode tirar Neymar dos gramados até o meio do ano.

Com informações da Folhapress.

