Homem é preso em flagrante por abuso infantil contra duas irmãs em Três Lagoas

Na noite do domingo (4), um homem de 26 anos foi preso em flagrante, acusado de abuso infantil em Três Lagoas, cidade localizada no leste de Mato Grosso do Sul, distante 326 quilômetros de Campo Grande. As vítimas são duas irmãs, de 11 e 14 anos.

Segundo publicação do site 24H News MS, agentes da Polícia Militar foram acionados após a denúncia de um caso suspeito de abuso infantil no bairro Vila Alegre. Ao chegaram ao local, adolescente de 14 anos relatou que um dos episódios aconteceu na semana passada, quando ela estava sentada na calçada de sua residência e o suspeito se aproximou, sentou-se ao seu lado e começou a dizer frases de cunho sexual. Em determinado momento, ele teria esfregado o órgão genital nela e exibido um vídeo pornográfico. Após a vítima ameaçar contar o ocorrido aos pais, o homem fugiu do local. O segundo caso envolveu a irmã mais nova da vítima, de 11 anos, que estava em frente à igreja com algumas amigas quando foi abordada pelo suspeito. Na ocasião, ele se olhou no espelho de um carro e, ao passar por trás da vítima, esfregou seu órgão genital nela. As irmãs contaram o que aconteceu para a mãe, que imediatamente acionou a Polícia Militar. O suspeito foi preso em flagrante em sua própria residência, encaminhado para a delegacia e autuado por importunação sexual.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram