Irmãos condenados a mais de 35 anos por estupro de crianças são presos na área rural em Terenos

Captura exigiu um intenso trabalho investigativo e foi realizada na Operação Protetor de Divisas e Fronteiras

Na última quinta-feira (4), dois irmãos condenados foram presos por esturpo de vulnerável duas crianças em um assentamento rural em Terenos.

Na época do crime as crianças tinham 7 e 9 anos de idade. Os irmãos foram condenados a mais de 35 anos de reclusão e cientes da condenação, os mesmos foram localizados em uma área rural no assentamento Santa Mônica pela equipe policial.

Eles foram capturados após um intenso trabalho investigativo pelo Dracco(Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) no âmbito da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça.

Os mandados de prisão definitiva decorrentes de condenação transitada em julgado foram expedidos pela Vara Especializada em crimes contra a criança e ao adolescente.

Após a captura, os irmãos presos foram encaminhados para a delegacia, onde permanecem.

