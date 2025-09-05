PRF apreende cerca de 466 quilos de entorpecentes durante vistoria em Miranda e Anastácio

Nessa quinta-feira (4), a PRF (Policia Rodoviária Federal), apreendeu cerca de 466 quilos de entorpecentes em duas abordagens. A ação foi realizado na cidade de Miranda e Anastácio, cidades distantes 207 e 137 quilômetros de Campo Grande, respectivamente.

O primeiro flagrante, realizado em Anastácio, aconteceu após os agentes policiais abordarem um caminhão Scania/T113. No momento da checagem de documentos e informações do autor, o motorista abandonou o veículo e deu início a uma tentativa de fuga a pé.

O caminhão foi vistoriado, e escondidos no meio da carga de minério, foi encontrado cerca de 363 quilos de skunk. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal de Campo Grande.

Já na segunda ação que foi realizada em na cidade de Miranda, os agentes abordaram uma caminhonete MMC/L200. Durante a inspeção do veículo, foi encontrado um compartimento oculto, próximo ao pneu estepe. No local foram apreendidos 70 quilos de pasta base e 32 quilos de cloridrato de cocaína.

Quando questionado, o autor afirmou desconhecer do compartimento e das drogas. Ele foi preso e encaminhado, com os entorpecentes, para Polícia Civil de Miranda.