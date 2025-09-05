Capital terá transmissão da canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo millennial

Celebração será acompanhada na Capela do Milagre a partir das 4h da manhã, reforçando vínculo da cidade com o jovem italiano por milagre ocorrido em 2013



A canonização de Carlo Acutis, jovem italiano que morreu em 2006 aos 15 anos e se tornará o primeiro santo millennial da Igreja Católica, será acompanhada em Campo Grande com transmissão ao vivo neste domingo (7). A celebração, marcada para as 10h no Vaticano, começará às 4h da manhã no horário local, na Capela do Milagre, no Jardim Marabá, onde fiéis devem se reunir para acompanhar o rito.

O evento tem um significado especial para a comunidade católica de Mato Grosso do Sul. Em 2013, foi reconhecido na Capital o primeiro milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis: a cura de um menino que sofria de uma grave anomalia no pâncreas. Esse episódio foi determinante para o avanço do processo que agora culmina na canonização.

Além do caso registrado em Campo Grande, outro milagre reconhecido pela Igreja envolveu uma jovem da Costa Rica, curada em 2022 após sofrer hemorragia cerebral. Com o reconhecimento desses dois episódios, o Vaticano autorizou a canonização do jovem, que se tornou conhecido por sua devoção à Eucaristia e pelo uso da tecnologia para difundir a fé.

A Capela do Milagre também abriga, desde o início desta semana, uma das relíquias ligadas ao novo santo: a blusa azul usada por Carlo Acutis, doada por sua mãe à comunidade local. A peça permanecerá exposta para veneração dos fiéis durante e após a cerimônia.

