Irmãos atiram contra muro de casa após ameaças no Aero Rancho

Dois irmãos, de 25 e 31 anos, protagonizaram momentos de tensão na noite desse domingo (9) no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande, após ameaçarem desafetos e efetuarem disparos de arma de fogo contra o muro de uma residência. Um dos suspeitos foi preso em flagrante pela PM (Polícia Militar), enquanto o outro conseguiu fugir.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas, dois homens de 20 e 41 anos, relataram que os irmãos chegaram à casa, localizada na Rua Iemanjá, chamando por um suposto alvo. No entanto, quem atendeu ao portão foi o rapaz de 20 anos. Nesse momento, um dos autores apontou uma arma de fogo e ameaçou matá-lo.

Logo em seguida, um dos suspeitos disparou contra o muro do imóvel e os dois fugiram em direção a uma casa na Rua Flor de Maio. A PM foi acionada e, ao chegar ao local indicado, percebeu que os homens tentaram escapar. Durante a perseguição, os policiais conseguiram prender o irmão mais velho, de 31 anos, enquanto o outro pulou muros de residências vizinhas e não foi localizado.

Ao ser detido, o suspeito confessou as ameaças e o disparo, além de confirmar que a arma pertencia a ele e que o irmão havia fugido. Durante buscas na região, os policiais encontraram um revólver niquelado, com cinco munições intactas e uma deflagrada, compatível com o disparo feito contra o muro.

O homem preso foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. O outro envolvido segue foragido.

