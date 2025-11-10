Semana começa com 488 vagas em concursos públicos e seletivos em MS

Salários chegam a R$ 16,8 mil

A semana começa com 488 vagas abertas em concursos e processos seletivos em Mato Grosso do Sul, oferecendo oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade — do ensino fundamental ao superior — e salários que podem chegar a R$ 16,8 mil.

O principal destaque é o novo concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que oferece 360 vagas para profissionais com ensino superior. São 350 vagas para analista judiciário e 10 para técnico de nível superior na área de Enfermagem. As inscrições ficam abertas de 29 de outubro a 27 de novembro, pelo site da FGV (Fundação Getulio Vargas), com taxa de R$ 150. O salário inicial é de R$ 7.960,97.

Outras oportunidades estão distribuídas em diferentes municípios do Estado. Em Cassilândia, a Câmara Municipal abriu quatro vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior, com remuneração entre R$ 2.626,38 e R$ 3.425,75. As inscrições poderão ser feitas de 6 de novembro de 2025 a 15 de janeiro de 2026, pela internet, com taxas de até R$ 120. A prova objetiva será aplicada em 1º de fevereiro de 2026.

Já em Batayporã, tanto a Prefeitura quanto a Câmara Municipal lançaram editais com 67 vagas imediatas para funções que vão de auxiliar de serviços gerais a médico-veterinário e procurador do município. Os salários variam de R$ 1.639,44 a R$ 16.879,92, e as inscrições seguem abertas até 11 de dezembro, com taxas entre R$ 100 e R$ 140.

Em Caracol, a prefeitura abriu 81 vagas em processo seletivo para professores e profissionais de nível superior, com salários que variam de R$ 3.650,82 a R$ 4.954,26. As inscrições devem ser feitas no site da EVO Concursos até 14 de novembro, e as provas estão previstas para 7 de dezembro de 2025.

A Prefeitura de Naviraí também anunciou a abertura de duas vagas para pedreiro, com exigência de ensino fundamental incompleto e salário de R$ 1.794,84. As inscrições serão presenciais, de 5 a 13 de novembro, na Gerência de Obras, e a seleção ocorrerá por meio de prova prática.

Em Sonora, dois editais estão em andamento. O primeiro oferece 16 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários de R$ 1.575,13 a R$ 13.796,81. O segundo disponibiliza oito vagas, com remuneração de R$ 1.575,13 a R$ 6.406,02. As inscrições podem ser feitas no site da prefeitura até 21 de novembro.

Por fim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul também abriu outro edital com 42 vagas para delegações de notas e registros. As inscrições vão de 1º de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026, novamente pelo site da FGV, com taxa de R$ 450. A remuneração varia conforme a serventia, podendo ultrapassar os R$ 15 mil mensais.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais