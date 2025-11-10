Explosão em botijão causa incêndio e destrói casa em São Gabriel do Oeste

Uma casa localizada nos fundos de um terreno na Rua Espírito Santo, em São Gabriel do Oeste, foi completamente destruída por um incêndio de grandes proporções na tarde deste domingo (9). O fogo teve início após uma explosão na cozinha, ocorrida momentos depois da troca de um botijão de gás.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu logo após a instalação de um novo botijão por uma empresa que realizava o serviço com frequência no local. As chamas se espalharam rapidamente, impulsionadas pela estrutura de madeira do forro e por materiais inflamáveis armazenados na residência. Em poucos minutos, o fogo consumiu praticamente todos os cômodos da casa.

Durante o incidente, o morador — cuja identidade não foi divulgada — tentou salvar seu veículo, estacionado próximo à casa. Ele conseguiu retirar o carro das chamas, mas, ao retornar para buscar a chave do automóvel, acabou se ferindo. O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros, formada por quatro militares, atuou no combate ao incêndio. Foram utilizados cerca de 4 mil litros de água para controlar e extinguir as chamas. Apesar dos danos materiais significativos, não houve registro de vítimas fatais.

