Três Intérpretes de um país urgente

O Brasil é um país repleto de contrastes e potencialidades, além de desafios complexos e enraizados. Esta dualidade se reflete em suas obras literárias e seus intérpretes, dos quais chamamos em causa aqui Stefan Zweig, Darcy Ribeiro e Vladimir Safatle. Com visões distintas, mas complementares, sobre os problemas enfrentados e o futuro possível do Brasil, eles tecem parte da tapeçaria que pode inspirar um diálogo relevante para entender nossa atualidade.

Stefan Zweig, em suas reflexões, capturou a essência de um Brasil em transição nos anos 1940. Sua obra “Brasil, país do futuro” revela uma profunda esperança num imenso espaço e repositório de possibilidades. Zweig observa as riquezas naturais e culturais do Brasil, mas também percebe as suas imensas contradições sociais. Para ele, o Brasil é um país que, se bem conduzido, poderia se tornar um modelo de harmonia e progresso. No entanto, sua análise também aponta para os perigos do atraso e da desigualdade, expressa sobretudo nos muros entre classes sociais e regiões.

Darcy Ribeiro, em 1995, antropólogo e senador da república, fornece no livro “O Brasil como Problema”, uma visão mais crítica e histórica do Brasil. Ribeiro explora a formação da identidade nacional e as complexas relações sociais que moldaram a cultura brasileira. Seu olhar atencioso sobre a realidade vivida pela população marginalizada destaca que o futuro do Brasil depende da valorização de sua diversidade e da superação das desigualdades. Ele argumenta que reconhecer a riqueza cultural do Brasil e promover a inclusão social são fundamentais para a construção de um futuro mais justo e equilibrado. Ribeiro não apenas expõe os problemas do país, mas também propõe soluções a partir da educação e da consciência cultural. Chama a atenção a sua identificação, recorrente em todo o livro, daquilo que, segundo ele, é a maior e ineludível riqueza do país, a diversidade e a resistência do seu povo.

Avançando rapidamente para uma perspectiva contemporânea, Vladimir Safatle, no seu livro “A Esquerda Que Não Teme Dizer Seu Nome”, discute os desafios enfrentados pelos que querem fazer avançar o Brasil atual. Safatle propõe uma reavaliação das estruturas sociais que sustentam a desigualdade e a exclusão, segundo ele o nosso maior problema. Assim ele tece o seu trabalho refletindo sobre a identidade e a solidariedade em um momento em que a desigualdade e a polarização discursiva estão em alta. Ele sugere que a crítica e a capacidade de questionar o “status quo” são essenciais para um projeto político que realmente almeje a transformação social. Safatle se afasta de discursos mais otimistas, mas aponta para a importância de um entendimento profundo das questões que o Brasil enfrenta.

A tarefa de interpretar o Brasil revela a complexidade da nossa identidade e dos seus desafios. Enquanto Zweig, com o olhar deslumbrado e estrangeiro, destaca a euforia do progresso, Ribeiro, consciente de que uma vida não lhe bastaria para ver a resolução dos nossos grandes problemas, segue apontando para a chaga da desigualdade. Safatle, por sua vez, com uma escuta psicanalítica e crítica, aponta para a urgência da transformação política e social em um cenário em que as vozes marginalizadas precisam de mais espaço. São documentos que mostram que à esperança de um futuro promissor soma-se a sede de justiça, a valorização do pluralismo e o valor das muitas histórias simultâneas que compõem a história da construção de um Brasil.

Josemar de Campos Maciel é Doutor em Psicologia (PUC-Campinas) e professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local da UCDB. E-mail: [email protected]

Este artigo é resultado da parceria entre o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS.

