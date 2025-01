Colisão entre carro e caminhão na MS-306 resulta em 4 mortos; incluindo criança de 4 anos

Na noite desta segunda-feira (27), o motorista de um caminhão-baú perdeu o controle da direção e colidiu com um carro na MS-306. Segundo informações policiais, o acidente resultou na morte de 4 pessoas, incluído uma criança de 4 anos. O caso aconteceu próximo a cidade de Cassilândia, cidade distante 407 km de Campo Grande.

As informações iniciais são que, por volta das 20h, um caminhão-baú teria perdido o controle do veículo quando uma camada de água se formou entre os pneus e a estrada, resultando colisão com o Volkswagen Gol. Dentro do carro haviam 4 pessoas. O acidente aconteceu no trecho popularmente conhecido como “curva do Gaeiro” e ainda está sendo investigado.

O motorista do carro, de 26 anos, foi encaminhado para a Santa Casa de Cassilândia, mas não resistiu. Os outros três passageiros do veículo morreram no local, sendo eles duas mulheres de 39 e 66 anos e uma criança de 4. informações detalhadas sobre as vítimas ainda não foram divulgadas.