Investigador policial é encontrado morto em delegacia de Campo Grande

No final da manhã desta segunda-feira(13), um policial civil identificado como Eduardo Jordão, de 54 anos foi encontrado morto em um alojamento da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos).

O investigador foi encontrado morto com um tiro na cabeça por um colega que estava perto do alojamento, nos fundos da delegacia, localizada no Bairro Lar do Trabalhador, em Campo Grande.

A Ursa (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) foi acionada, mas o policial já estava morto quando o resgate chegou na delegacia.

Equipes de outras delegacias e funcionários do Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul) estiveram na delgacia.

O caso comoveu pessoas e colegas de trabalho no local. A delegacia ficou fechada.