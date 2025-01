Carro cai de ponte e família inteira morre afogada em Brasilândia

Quatro pessoas da mesma família, sendo pai, mãe e dois filhos, de 7 e 13 anos, morreram afogadas, no final da manhã desta segunda-feira (13), em Brasilândia, distante 364 quilômetros de Campo Grande, após o carro em que elas estava cair no Rio Verde.

Conforme informações do site Fatos MS, as vítimas estavam em um VW Gol, quando o carro caiu da ponte. Não há informações até o momento sobre as causas do acidente. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando os militares chegaram ao local, toda família já estava sem vida.

O carro estava completamente submerso e ficou de cabeça para baixo. A Polícia Civil e a Perícia também foram acionadas para iniciar as investigações sobre a tragédia. A identidade das vítimas não foi divulgada até o momento.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram