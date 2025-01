Homem é encontrado morto às margens de córrego em Ivinhema

No final da manhã desta segunda-feira (13), foi encontrado o corpo de um homem ainda não identificado no córrego Ponta Porã, em Ivinhema, município localizado a 289 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações , a vítima foi encontrada caída às margens do córrego, ao lado de um saco com latinhas. O Corpo de Bombeiros local informou que o homem não apresentava lesões visíveis.

Além da equipe de socorro, estiveram no local Polícia Civil e Perícia para iniciar os trabalhos de investigação. O caso foi registrado na delegacia da cidade e está sendo investigado como uma morte a ser esclarecida.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram