Atvos vai investir cerca de R$ 1 bilhão em usina de etanol em MS

A Atvos vai investir cerca de R$ 1 bilhão na produção de etanol a partir de milho em Mato Grosso do Sul. O anúncio da vinda do grupo, controlado pelo fundo de investimentos Mubadala, foi feito nesta quinta-feira (14), em publicação no Diário Oficial do Estado. Segundo a publicação, a usina de Nova Alvorada do Sul receberá aporte inicial de R$ 669 milhões, com previsão de incremento nos investimentos.

Com base nisso, consta no documento que a compensação ambiental destinada ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) será de R$ 2,81 milhões, considerando que a legislação prevê o repasse de 0,421% de compensação ambiental.

Projeto

A Unidade Santa Luzia, em Nova Alvorada do Sul, será ampliada para integrar as operações de cana-de-açúcar e milho.

Com o aditivo e melhor gerenciamento operacional, a empresa pretende alcançar capacidade de processamento de 642 mil toneladas de milho por ano. A unidade produzirá anualmente 273 mil metros cúbicos de etanol, além de 183 mil toneladas de DDG (coproduto de alto valor proteico para nutrição animal) e 13 mil toneladas de óleo de milho.

Com isso, a Atvos reforça a estratégia de diversificação da produção com uso de milho, consolidando-se como um novo vetor de crescimento complementar à cana-de-açúcar e integrado a outras rotas, como o biometano, ampliando a eficiência operacional.

A expectativa é de que o empreendimento gere cerca de 2 mil empregos durante a fase de obras, contribuindo para a dinamização da economia local e o desenvolvimento regional.

O investimento reforça ainda a relevância de Mato Grosso do Sul como polo estratégico para a transição energética, em um ambiente de incentivo do governo estadual à atração de novos projetos voltados ao desenvolvimento do setor de bioenergia.

“Este investimento está alinhado à nossa visão de longo prazo e à estratégia de crescimento sustentável da Atvos. O etanol de milho amplia nossa capacidade produtiva e fortalece nossa atuação como plataforma integrada de biocombustíveis, contribuindo para a segurança energética do Brasil e para uma oferta mais robusta de energia renovável para o mundo”, afirmou Bruno Serapião.

“Com uma base operacional e financeira sólida, também ganhamos previsibilidade para avançar nessa agenda mesmo em cenários globais mais desafiadores”, complementou.

O etanol é uma das principais rotas tecnológicas para a mobilidade sustentável, com produção em larga escala, baixo custo e menor pegada de carbono, sendo uma das alternativas mais promissoras para a descarbonização dos setores de transporte marítimo e aviação.

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