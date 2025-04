Fumacê passa por nove bairros de Campo Grande nesta quinta-feira (24)

Ação tem como foco o combate ao mosquito Aedes aegypti e será realizada entre 16h e 22h em regiões com alta incidência de casos

Nesta quinta-feira (24), acontece mais uma etapa do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. A ação será feita por meio da borrifação ultrabaixo volume (UBV), mais conhecida como Fumacê, e deve atingir nove bairros da cidade entre 16h e 22h.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), circularão pelos bairros Tiradentes, Vila Carlota, Dr. Albuquerque, São Francisco, Vila Nasser, Santo Antônio, Vila Panamá, Taquarussu e Amambaí.

Para que a aplicação do inseticida tenha maior eficácia, os moradores devem manter portas e janelas abertas durante a passagem do veículo. O produto é direcionado aos mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, que são responsáveis pela transmissão das arboviroses.

A Sesau alerta que a aplicação pode ser suspensa em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições climáticas interferem na dispersão do veneno.

Confira os pontos de partida do Fumacê em cada bairro:

Tiradentes: Rua Ana Paula Fernandes com Alameda Santos

Vila Carlota: Rua Vasco da Gama com Rua do Sucre

Dr. Albuquerque: Rua dos Operários com Rua Miriam

São Francisco: Rua João Erovaldo de Campos com Rua Isidoro Grinfelder

Vila Nasser: Rua Colombo com Rua Marli

Santo Antônio: Rua dos Guaranis com Rua das Tulipas

Vila Panamá: Rua Damasco com Rua Yokohama

Taquarussu: Rua São Roque com Rua Brigadeiro Tobias

Amambaí: Rua Tônico de Carvalho com Rua São Geraldo



