Cesta básica em Campo Grande apresenta variação de até 181% entre supermercados

Pesquisa do Procon-MS revela grandes diferenças nos preços de itens essenciais; consumidor pode pagar quase o triplo por um mesmo produto

A cesta básica dos campo-grandenses segue com fortes oscilações de preço. Segundo pesquisa divulgada pelo Procon-MS, realizada entre os dias 8 e 14 de abril, os consumidores podem pagar até 181,21% a mais por um mesmo item, dependendo do supermercado escolhido.

O levantamento abrangeu 28 produtos em 13 estabelecimentos espalhados por diversas regiões da Capital. As maiores variações foram encontradas em itens de limpeza e higiene, como esponja de aço, que teve o maior índice de diferença: de R$1,49 até R$4,19. Sabonetes e sabão em barra também apresentaram variações superiores a 100%.

Entre os alimentos, o alho foi destaque, com preços entre R$ 24,49 e R$ 52,90, representando uma variação de 116%. O tomate, outro item básico no prato do brasileiro, apresentou diferença de 90%, com valores entre R$ 7,79 e R$ 14,85. Já o leite em pó integral em sachê teve variação de até 84%, e o arroz tipo 1 chegou a oscilar 56% de um local para outro.

Essas discrepâncias atingem diretamente o orçamento das famílias, principalmente das mais vulneráveis. Um mesmo conjunto de produtos pode custar significativamente mais caro de um bairro ao outro, e a prática de pesquisa de preços se torna cada vez mais essencial.

O Procon-MS alerta que, embora a variação seja legal, os estabelecimentos devem manter os preços visíveis e acessíveis ao consumidor. O órgão também recomenda atenção redobrada a práticas abusivas e encoraja denúncias sempre que necessário.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram