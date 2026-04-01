Usina de etanol de milho recebe licença ambiental em Jaraguari

O prefeito de Jaraguari, Cláudio Ferreira da Silva, destacou o papel do governo estadual

Foi entregue nesta semana a licença para instalação da Usina de Etanol de Amido Pioneiras, no município de Jaraguari. O documento foi concedido ao empresário Egnomar Freitas Tiago. A entrega foi realizada pelo secretário da Semadesc (Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, e pelo diretor-presidente do Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), André Borges.

O investimento previsto é de R$ 300 milhões. A unidade terá capacidade para processar 500 toneladas diárias de milho ou sorgo e produzir até 200 mil metros cúbicos de etanol por ano.

O prefeito de Jaraguari, Cláudio Ferreira da Silva, destacou o papel do governo estadual na viabilização do projeto, agradecendo o empenho do secretário na atração do investimento e a agilidade do Imasul na liberação da licença ambiental. Segundo ele, o empreendimento deve impulsionar o desenvolvimento econômico do município. O prefeito também lembrou o apoio do Estado à criação do polo industrial local e a apresentação de projeto para pavimentação do acesso à área.

Durante a cerimônia, Jaime Verruck afirmou que encaminhará ao governador Eduardo Riedel as demandas do município e deu boas-vindas ao empresário, manifestando confiança no sucesso da usina.

Para p presidente da Aprosoja/MS, Jorge Michelc, o investimento em etanol de milho é estratégico para o Estado e amplia as possibilidades de industrialização da cadeia agrícola e agregam valor ao milho produzido no próprio território. “Iniciativas como essa mostram o potencial do estado para transformar produção em desenvolvimento e geração de oportunidades”, concluiu.

A expectativa também é positiva entre os produtores rurais da região. O agricultor Sergion Marcon, da região central do estado, avalia que o novo empreendimento deve fortalecer o mercado local. “Esse investimento anunciado vai vir de encontro também a beneficiar o milho produzido na região. Nossa região já é um polo, e isso faz surgir uma melhor concorrência entre as empresas, valorizando a comercialização do nosso produto”, afirmou.

Atualmente, Mato Grosso do Sul já conta com três usinas em operação que produzem etanol a partir do milho, localizadas nos municípios de Sidrolândia, Dourados e Maracaju.

Também participaram do ato, realizado na Semadesc, o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MS), Claudio Mendonça, o vereador de Jaraguari Lucas Tonnet, além de assessores da prefeitura e empresários ligados ao empreendimento.

Por Ana Krasnievicz

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