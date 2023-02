Integrantes de quadrilha são presos com veículos de luxo de mais de R$ 1 milhão

Três pessoas, integrantes de uma quadrilha criminosa, foram presos na tarde de quarta-feira (8), na Vila Militar, em Ponta Porã, a 329 quilômetros de Campo Grande. As prisões fazem parte das investigações da operação Caterva, deflagrada pela PF (Polícia Federal).

A operação ocorre após investigações de um roubo praticado contra um policial federal no último sábado (4). Entre os itens apreendidos estão uma Rang Rover Evoque, um Jeep Compass e uma caminhonete Amarok, além de um carro de luxo cujo valor total de mercado ultrapassa R$ 1 milhão.

Também foram apreendidos em posse da quadrilha quatro carros e três motos, com valor estimado em R$ 1,3 mi, encontrados no interior da residência. Os suspeitos tem passagem por tráfico de drogas e um deles possuí um mandado de prisão em aberto por homicídio, roubo e associação criminosa, todos praticados em Ponta Porã.

Os presos podem ser indiciados pelos crimes de organização criminosa e roubo. As investigações continuam em andamento da sede da Polícia Federal em Ponta Porã, não sendo descartada a prisão de outros envolvidos com a quadrilha.

Aproximadamente 20 policias federais participaram da operação, que obteve apoio do GPI (Grupo de Pronta Intervenção) e grupo tático da PF, especializado em ações especiais. O nome escolhido para operação faz referência a uma palavra homônima, um substantivo feminino, que faz alusão a pessoas de mau comportamento.

