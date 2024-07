Motociclista tem perna esmagada em acidente com caminhão no Noroeste

Homem de 31 anos ficou gravemente ferido, no início da tarde desta quarta-feira (31), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, após ser atropelado por um caminhão e ter a perna direita esmagada pelas rodas do veículo

Conforme Boletim de Ocorrência, o motociclista seguia pela Avenida Ministro João Arinos, quando próximo do cruzamento com a Rua Vaz de Caminho, o condutor do caminhão que seguia ao lado da vítima tentou desviar de um carro e atropelou o rapaz.

Na queda, uma das pernas do homem acabou esmagada. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate e encaminharam o motociclista em estado grave para a Santa Casa. De acordo com os médicos, há risco de amputação do membro.

O motorista do caminhão ficou em estado de choque. A Polícia Civil e a Perícia também foram acionadas para investigar as causas do acidente. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram