Inquérito de roubo em posto de combustível ocorrido em Itaporã é concluído pela polícia

Dois foram identificados e presos pelo crime durnates as investigações

Ontem, nesta segunda-feira(03) foram concluídas as investigações policiais do roubo ocorrido em um posto de gasolina, no município de Itaporã-MS. O crime ocorreu no último dia 19/05.

Os autores, com a utilização de arma de fogo ameaçaram gravemente e subtraíram R$ 800,00, que estava no caixa do estabelecimento. As imagens do monitoramento interno de segurança do posto repercutiram no Estado inteiro.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Delegacia de Polícia Civil de Itaporã iniciou os trabalhos investigativos e inicialmente identificou F.F.M., de 30 anos, que foi preso temporariamente no dia 25/05, pela equipe local. A investigação foi exitosa e no dia 30/05, o segundo envolvido R.K., de 25 anos, também foi identificado e preso.

Os dois irão responder por roubo majorado.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram