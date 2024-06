Criança de 3 anos morre engasgada com pedaço de bolo em Cmei de Cassilândia

Na tarde da última segunda-feira (3), um menino de três anos morreu ao se engasgar com um pedaço de bolo, enquanto lanchava no Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Juracy Lucas, em Cassilândia, município distante 418 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, na hora do lanche, foram servidos bolo e iogurte para todas as crianças, quando o menino engasgou enquanto se alimentava. Ainda de acordo com o registro policial, imediatamente, uma profissional da escola realizou manobras de primeiros socorros, mas infelizmente a criança não reagiu.

O boletim de ocorrência informa ainda que o menino foi levado ao hospital da cidade, mas não resistiu e morreu pouco tempo após dar entrada no centro médico. O caso será investigado pela Polícia Civil de Cassilândia.

Devido a tragédia, a Secretaria Municipal de Educação de Cassilândia suspendeu as aulas nesta terça-feira (4). A prefeitura da cidade publicou nota de pesar, lamentando o ocorrido e decretando luto oficial de três dias (4, 5 e 6 de junho).

