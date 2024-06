Jogos Escolares da Juventude de MS de 2024 tem recorde de participações

A primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2024 acontece em Campo Grande, de 6 a 24 de junho, com disputas na faixa etária de 12 a 14 anos. O evento é promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer).

A cerimônia de abertura será na quinta-feira (6), às 19 horas, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas.

Com novo formato, os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul serão divididos em quatro blocos, no feminino e masculino, todos os blocos acontecerão na capital e em sequência. O primeiro é composto pelas modalidades atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e wrestling (luta olímpica).

No segundo bloco, haverá disputas de basquetebol e futsal. No terceiro, entram em ação os estudantes-atletas do handebol e voleibol. Por último, ginástica artística, ginástica rítmica, karatê, natação e xadrez.

Segundo a Diretoria de Gestão de Políticas de Formação Esportiva da Fundesporte participam da etapa 2.503 atletas, de 12 a 14 anos. Em 2023, a participação na mesma faixa etária foi de 1.797 atletas, o que significa aumento de 39,28%.

“É com imenso orgulho que vemos os Jogos Escolares atingirem um recorde histórico de participações. Esse aumento significativo de atletas inscritos é um reflexo do esforço conjunto entre o Governo do Estado, escolas e comunidades para promover o esporte como uma ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Hoje, nossos Jogos são referência na adesão dos municípios e na qualidade técnica”, salienta o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, destaca que os Jogos garantem uma oportunidade única de crescimento e desenvolvimento pessoal para os jovens atletas sul-mato-grossenses. “Os Jogos Escolares da Juventude de MS garantem uma oportunidade única de crescimento e desenvolvimento pessoal para os nossos jovens atletas. Com os jogos conseguimos garantir a participação dos nossos atletas sul-mato-grossenses no âmbito nacional”.

A diretora de Gestão de Políticas de Formação Esportiva, Karina Quaini, relata a relevância dos Jogos Escolares e como a competição evidencia nacionalmente os atletas de Mato Grosso do Sul.

“Os Jogos Escolares têm a finalidade de selecionar as melhores equipes do Estado para representar Mato Grosso do Sul a nível nacional, é uma seletiva da etapa nacional, tem a responsabilidade de executar esse evento proporcionando a participação de todos os municípios com as suas melhores equipes”, afirma Karina Quaini.

Os chefes de delegações já estão chegando à capital nesta segunda-feira (3), com recepção no Cedesc (Centro de Desenvolvimento Social e Cultural) da Funlec (Fundação Lowtons de Educação e Cultura).

Os atletas participantes dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul poderão assistir a diversas palestras e também contar com momentos de descontração no Centro de Convivência. Além disso, está sendo realizada uma campanha do agasalho durante a competição escolar com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica da capital.

Confira o informativo para obter mais informações (clique para acessar).

Com Informações Comunicação Fundesporte

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais