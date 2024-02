Mega-Sena: três sortudos de MS Levam Quina; confira números

A Mega-Sena segue acumulada após o sorteio deste sábado (25), quando nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas. Os números sorteados, divulgados pela Caixa no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), foram 09-33-45-55-56-59. A expectativa para o próximo concurso é de um prêmio estimado em R$ 120 milhões. Em Mato Grosso do Sul, três pessoas foram premiadas com a quina no concurso 2692, cada uma levando para casa R$ 44.288,17.

As apostas contempladas foram realizadas em diferentes cidades do estado. Na capital, Campo Grande, uma aposta registrada na Lotérica Mapa da Mina teve êxito. No interior, as sortudas foram da cidade de Dourados, onde o bilhete vencedor foi adquirido na Lotérica Sorte Boa, e de Jardim, onde a sorte sorriu na Lotérica Bolão.

Os prêmios podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Para valores acima de R$ 2.112,00, o pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta premiada. Prêmios a partir de R$ 10.000,00 são pagos em, no mínimo, dois dias úteis após a apresentação do bilhete premiado.