Bebedeira e briga entre irmãos termina com feminicídio em Dourados

Gisieli de Souza, 28, morreu no Hospital da Vida, na tarde de sábado (24), cerca de um dia após se desentender com o irmão e ser atingida no pescoço por uma faca no Jardim Novo Horizonte, em Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, a briga foi motivada por assuntos familiares na noite de sábado (23). Ambos começaram a discutir e em determinado momento o rapaz pegou uma faca e desferiu contra a mulher.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a encaminhou ao Hospital da Vida. Em seguida, a Polícia Militar esteve no local e prendeu o autor do golpe. Encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), o rapaz acabou autuado pelo crime.