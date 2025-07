Indivíduos acusados de roubo violento a motorista de aplicativo são presos em Naviraí

Vítima foi supreendida com os suspeitos armados e deixada em matagal

Nesta sexta-feira (24), foi divulgado que dois homens foram presos por um grave roubo contra um motorista de aplicativo no município de Naviraí. O crime ocorreu no mês de junho de 2025.

Um indivíduo de 19 anos é conhecido como “Magrinho” e o outro de 18 é apelidado como “Capetinha”. Os dois tiveram a prisão preventiva deferida e cumprida pela polícia.

Na tarde de ontem (23), Capetinha foi capturado pela Polícia Militar (PM) de Naviraí e na manhã desta quarta-feira (24), “Magrinho foi preso” pela Polícia Civil em Sidrolândia

O crime ocorreu na noite de 16 de junho, por volta das 22h50, quando um motorista de aplicativo foi acionado para uma corrida no bairro Porto Belo. Quando chegou no local indicado, foi surpreendido por dois homens armados com faca, que o renderam, amarraram mãos e pés e o abandonaram em uma área de matagal.

Os indivíduos fugiram com o veículo da vítima, um VW/Voyage ano 2015, com destino ao Paraguai. Também levaram um celular, cartões bancários, documentos pessoais e outros bens.

Um dos suspeitos utilizou dados falsos no aplicativo de transporte para solicitar a corrida. A investigação e troca de informações do caso foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia.

