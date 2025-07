Colisão deixa duas pessoas feridas em estado grave na BR-163

Na tarde desta quinta-feira (24), duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma motocileta na BR-163, na região norte de Campo Grande.

O veículo, um Fiat Strada seria de uma empresa terceirizada da CRR MSVia, concessionária que administra a rodovia.Ainda não há informações sobre a dinâmica exata do acidente, mas as vítimas foram transferidas em estado grave para a Santa Casa. O piloto teve uma parada cardiorrespiratória após a colisão e a mulher ficou insconsiente com ferimentos e escoriações pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar socorro. Trecho da rodovia ficou interidado, CCR MSVia e PRF (Polícia Rodoviária Federal) também estiveram no local.

