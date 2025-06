Feriado de Santo Antônio altera funcionamento de serviços na Capital nesta sexta-feira (13)

Órgãos públicos fecham, mas parte do comércio e dos serviços essenciais mantém atendimento

Campo Grande celebra nesta sexta-feira (13) o Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. O feriado municipal impacta o funcionamento de diversos serviços públicos e privados. Órgãos públicos estaduais e municipais estarão fechados, com retorno das atividades na segunda-feira (16).

No comércio, o funcionamento é facultativo: cabe aos proprietários decidirem se abrem ou não as portas. Supermercados também podem funcionar normalmente, de acordo com decisão individual. As agências bancárias estarão fechadas, mas os caixas eletrônicos seguirão disponíveis para saques e depósitos.

Os shoppings Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês funcionarão em horário habitual, das 10h às 22h. O Pátio Central Shopping abre das 9h às 16h. Outros pontos comerciais, como o Mercadão Municipal e o Camelódromo, terão horários reduzidos: das 6h30 às 12h e das 8h às 13h, respectivamente.

O Bioparque Pantanal funcionará em horário especial, das 8h30 às 14h30. Lotéricas poderão abrir com horário reduzido até às 13h, se optarem pelo funcionamento.

Na área da saúde, os Centros Regionais de Saúde (CRSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) mantêm atendimento 24h. Já a Casa da Saúde estará fechada e reabre na segunda.

A coleta de lixo domiciliar ocorre normalmente. Os Correios não funcionam no feriado, com retomada na próxima segunda. O transporte coletivo opera com escala especial de feriado, conforme informou a Agência Municipal de Transporte (Agetran).

