Indivíduo confessa que matou morador de rua com sete facadas na Vila Carvalho

Ele também foi identificado sendo morador de rua e foi preso pela polícia

Nesta terça-feira (30), um homem de 35 anos foi preso por ter cometido o crime de homicídio que matou Josias Francisco da Silva, de 40 anos na Vila Carvalho em Campo Grande.

O crime ocorreu na noite de ontem (29), por volta das 21 horas, no cruzamento das ruas Miguel Couto e Joaquim Manoel de Carvalho.

A Polícia Civil iniciou as investigações e localizou o homem em um Centro Pop (Centro de acolhimento para a população em situação de rua). Segundo testemunhas ouvidas pela investigação, tanto a vítima quanto o autor eram pessoas em situação de rua.

Câmeras de segurança que registraram a ação, ajudaram na identificação do homem que fugiu de bicicleta logo após o crime. O indivíduo confessou o crime na abordagem da polícia e foi preso em flagrante por homicídio simples.

Na noite do crime, Francisco foi encontrado caído na calçada, com pelo menos sete perfurações por arma branca. O óbito foi constatado no local pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) continua as investigações do caso.

