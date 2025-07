Influencer que viaja o Brasil em Celta com Golden passa pela Capital rumo ao Peru

A influencer Ana Clara Uchoa, de 25 anos, que roda o Brasil, e agora o mundo, acompanhada da sua fiel amiga uma Golden Retriever, Isis, passaram pela Capital sul-mato-grossense nesta quarta-feira (30). A jovem estava em Rio Verde e passou por Campo Grande rumo ao próximo destino: Peru.

Ana já soma mais de 700 mil seguidores no Instagram e TikTok, mostrando sua rotina morando em uma casa sobre rodas. Natural de São José dos Campos, há dois anos ela decidiu colocar o pé na estrada e viajar pelo mundo.

Depois de cruzar o Mato Grosso, a dupla chegou em Mato Grosso do Sul, com paradas em Coxim e em Rio Verde, MS foi o 14º Estado que ela visitou. “ A gente tá prestes a sair do país e esse é o nosso último Estado brasileiro. Essa jornada começou em 2023, em novembro, quando eu larguei meu emprego CLT e decidi fazer uma casa dentro do Celtinha para conhecer o máximo de estradas brasileiras junto com a minha cadelinha”, relembrou durante uma entrevista para a página ‘MS NOSSO’.

Depois de uma semana curtindo e conhecendo Mato Grosso do Sul, Ana revela que foi um acaso passar por aqui. “Mato Grosso do Sul não tava na nossa rota inicial, foi uma ideia assim que surgiu na metade do caminho e a gente decidiu conhecer o Estado e estou muito surpreendida por tudo que vivemos aqui”, contou.

Cada canto que ela conhece carrega uma lembrança no coração e, claro, no carro carinhosamente chamado de Ozzy. “O meu carro é todo adesivado, porque a gente vai encontrando outros viajantes, vai colocando adesivo de cidade, e tudo que a gente vai conquistando e ganhando e conhecendo, assim construimos memória e, agora, a gente já está com o adesivo de MS aqui na frente, em breve voltaremos com certeza”, finalizou.

Por Taynara Menezes

