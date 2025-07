Homem é preso em flagrante após furtar loja de artigos country em Dourados

Crime ocorreu durante a madrugada no bairro Jardim Água Boa; parte dos produtos foi recuperada pela Polícia Civil



Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante na terça-feira (29) suspeito de furtar uma loja de artigos country em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A prisão foi feita por agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), após a polícia identificar o autor com base em informações obtidas logo após o crime.

O furto ocorreu durante a madrugada, quando o estabelecimento, localizado no bairro Jardim Água Boa, já estava fechado. Segundo a investigação, o homem arrombou a porta da loja e levou diversos itens, como roupas e cintos.

Depois do registro da ocorrência, os investigadores conseguiram localizar o suspeito e recuperar parte dos produtos subtraídos. Ele foi levado à sede do SIG em Dourados, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado.

