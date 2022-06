Santa Missa: Fieis preparam exposição de tapetes na 14 de Julho e Fernando Corrêa da Costa

No Dia de Corpus Christi, na terceira quinta-feira (16) do mês, inúmeros voluntários irão preparar 1.300 metros de tapetes com desenhos e símbolos que remetem às devoções populares. Às 15h será celebrada a Santa Missa na Praça do Rádio, em Campo Grande.

O trabalho terá início às 07h na Praça do Rádio, seguindo para a rua 14 de Julho e finalizando na avenida Fernando Corrêa da Costa, com a montagem do palco para a benção com o Santíssimo Sacramento.

Após o longo período da pandemia, neste ano a expectativa é grande para a confecção dos tapetes e para a celebração da Santa Missa que une os fieis de todas as 51 paróquias da Arquidiocese de Campo Grande.

Segundo a doutrina católica, cada missa é um sacrifício verdadeiro, na qual o Cristo ressuscitado está presente corporalmente no altar como uma vítima que é oferecida outra vez pela Igreja a Deus Pai, como expiação pelos pecados da humanidade.

Mantendo a tradição na Arquidiocese, bispos, sacerdotes e diáconos visitarão hospitais, presídios e as Uneis (Unidades Socioeducativas), com o Santíssimo Sacramento. Acesse também: Partidos não fornecem condição de igualdade à mulher, diz pesquisa