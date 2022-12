Indígena morre a facadas após discussão em festa

Um homem, identificado como Emiliano Basílio Oliveira, 34 anos, morreu na manhã deste sábado (31), no Hospital da Vida, em Dourados, cidade a 250 quilômetros de Campo Grande. Ele foi atingido por diversas facadas após uma discussão.

De acordo com informações do site Dourados News, a vítima e o principal suspeito, um jovem de 18 anos, estavam em uma festa durante toda a noite, quando por volta das 6h de hoje, o indígena foi atingido por golpes de faca na região do rosto, pescoço e braço direito.

Uma equipe da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para a aldeia Jaguapiru, local do crime. Ele ainda teria sido encaminhado para o Hospital da Vida e deu entrada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito foi capturado por lideranças da aldeia que chamaram a polícia para as devidas providências. Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, mas nega que tenha tido participação no crime.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Ainda não se sabe a motivação do crime e a autoria não foi confirmada pela polícia.

Com informações do site Dourados News.

