Carro fica destruído e duas pessoas ficam feridas em colisão contra árvore

Duas pessoas ainda não identificadas ficaram gravemente feridas após o carro em que estavam colidir de frente a uma árvore, na manhã deste sábado (31), na Avenida das Flores, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande.

Informações preliminares divulgadas pelo site Correio Mídia News, indicam que o motorista de 22 anos conduzia o veículo pela Avenida, uma Volkswagen Parati da cor vinho, quando perdeu o controle do carro, avançou em direção a calçada e acabou colidindo contra a árvore.

Após o acidente as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Elmíria Silvério Barbosa em Sidrolândia, mas devido a gravidade dos ferimentos eles foram transferidos para a Santa Casa de Campo Grande. Com o impacto do acidente o carro ficou completamente destruído.

Com informações do site Correio Mídia News.