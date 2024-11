Indígena é morto a pedrada e corpo é encontrado em plantação de milho, em Dourados

Um indígena, identificado como Cilso Lopes, de 43 anos, foi morto a pedradas. O corpo foi encontrado em uma plantação de milho, na madrugada desta quarta-feira (13). A vítima foi localizada na estrada da Aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena Federal de Dourados, a 251 km de Campo Grande.

Segundo informações da polícia de Dourados, uma equipe foi acionada por volta da 00h, após indígenas da região encontrarem o corpo de Cilso.

A vítima estava caído em uma estrada sem iluminação, conhecida como “Travessão da Torre”, no meio de uma plantação de milho. Ao lado do corpo, havia respingos de sangue e pedras ensanguentas.

A perícia constatou que Cilso foi assassinado a pedradas, no local onde foi localizado. No chão ao lado da vítima também foi encontrada uma faca, mas segundo familiares do homem, ele tinha hábito de andar com o objeto.

O corpo de Cilso foi recolhido por uma equipe da funerária e levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Dourados.