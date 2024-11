Funsat anuncia 2,1 mil oportunidades de emprego nesta quarta-feira (13)

Para quem busca uma vaga de trabalho formal neste fim de ano, a quarta-feira (13) pode representar uma grande oportunidade na Funsat (Fundação Social do Trabalho), que está oferecendo 2.176 vagas. O órgão faz a intermediação para oportunidades em 253 empresas de Campo Grande, com recrutamento ativo para 193 profissões. As vagas estão disponíveis para candidatos com cadastro atualizado na Agência de Empregos da Funsat.

Entre as oportunidades, destacam-se vagas para açougueiro (3), advogado previdenciário (1), alinhador de pneus (2), almoxarife (4), analista de Recursos Humanos (1), atendente de lanchonete (12), barbeiro (6), consultor de vendas (37), eletricista (2), farmacêutico (6), magarefe (100), operador de caixa (210), pedreiro (15), social media (1), torneiro mecânico (1), zelador (11), entre outras.

Triagem para Candidatos Sem Experiência

Na lista de 1.272 contratações possíveis para candidatos sem experiência, que abrangem 85 cargos, a Funsat destaca seis áreas de recrutamento: atendente de padaria (65 vagas), auxiliar de limpeza (43), auxiliar de linha de produção (162), auxiliar nos serviços de alimentação (157), operador de movimentação e armazenamento de carga (4), repositor de supermercados (130), e vendedor interno (10).

Inclusão Profissional para PCD

Para a inclusão profissional de pessoas com deficiência (PCD), a Fundação oferece vagas em 12 funções: almoxarife (1), atendente de berçário (1), atendente de farmácia (3), auxiliar administrativo (5), auxiliar de estoque (1), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (5), copeiro (5), escriturário (1), recepcionista (2), e técnico em Segurança do Trabalho (1).

Para aumentar as chances de ser convocado para uma entrevista, é necessário que o candidato mantenha o currículo atualizado no sistema da Funsat. A atualização do cadastro pode ser feita pessoalmente na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.