Golpista é preso em Campo Grande após tentar aplicar “golpe da maquininha” e agredir vítima

Um homem de 28 anos foi preso na noite de terça-feira (12) no bairro Moreninha II, em Campo Grande, após ser detido por moradores ao tentar aplicar o chamado “golpe da maquininha”. O esquema consistia em enganar vítimas simulando a entrega de brindes de lojas locais.

De acordo com o boletim de ocorrência, o golpe começou com uma ligação telefônica. A vítima, de 52 anos, foi informada que havia ganhado uma cesta de chocolate de uma loja em um dos shoppings da cidade, em comemoração ao aniversário. O homem poderia retirar o prêmio na loja ou, caso preferisse, recebê-lo em casa mediante uma taxa de R$ 9 pela entrega. Ele optou pela entrega em sua residência.

Momentos depois, o golpista chegou ao endereço da vítima, disfarçado de motoboy. Durante o pagamento com cartão, a transação na máquina não foi registrada como efetuada. Enquanto isso, a vítima recebeu uma ligação da suposta vendedora da loja, questionando se a entrega havia sido feita. Ao oferecer a opção de pagamento por Pix, o “motoboy” recusou, aumentando a desconfiança da vítima.

Ao verificar sua conta bancária, o morador descobriu que, em vez de R$ 9, haviam sido debitadas duas quantias: uma de R$ 1.000 e outra de R$ 1.500. Percebendo o golpe, ele anunciou que chamaria a polícia, momento em que o golpista o agrediu e tentou fugir. No entanto, com a ajuda de um vizinho, a vítima conseguiu imobilizá-lo cerca de 450 metros à frente.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar, encontrou o golpista sendo contido pela vítima e testemunhas. O estelionatário afirmou que estava aplicando o golpe sob instrução de outra pessoa. Após reclamar de dores no braço, ele foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas, onde recebeu atendimento e foi liberado.

O jovem foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como estelionato e lesão corporal dolosa. A Polícia agora investiga o envolvimento de outras pessoas no golpe.

